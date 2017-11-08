Тренер Словакии назвал Украину сильным соперником
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Главный тренер сборной Словакии Ян Козак рассказал, что в ближайших товарищеских матчах против Украины и Норвегии планирует прибегнуть к экспериментам с составом, сообщает УНН со ссылкой на сайт Словацкой федерации футбола.
"И Украина, и Норвегия - сильные сборные с хорошими футболистами. Но у нас две игры и 24 футболиста в заявке и, надеюсь, большинство из них сможет сыграть. Основной акцент собираюсь сделать на игроков, которые не имели достаточно практики в отборе ЧМ-2018. Но это не значит, что на поле выйдут только молодые футболисты. Было бы неправильным выпускать команду дебютантов на матчи против таких соперников", - сказал Козак.
Отметим, что встреча Украина - Словакия пройдет 10-го ноября на "Арене Львов".
Напомним, что футболист "Наполи" Марек Гамшик попал в заявку словацкой сборной, которая насчитывает 24 игроков.