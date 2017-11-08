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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

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14:39 • 40595 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 61894 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69804 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Тренер Словакии назвал Украину сильным соперником

Тренер Словакии назвал Украину сильным соперником

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Главный тренер сборной Словакии Ян Козак рассказал, что в ближайших товарищеских матчах против Украины и Норвегии планирует прибегнуть к экспериментам с составом, сообщает УНН со ссылкой на сайт Словацкой федерации футбола.

"И Украина, и Норвегия - сильные сборные с хорошими футболистами. Но у нас две игры и 24 футболиста в заявке и, надеюсь, большинство из них сможет сыграть. Основной акцент собираюсь сделать на игроков, которые не имели достаточно практики в отборе ЧМ-2018. Но это не значит, что на поле выйдут только молодые футболисты. Было бы неправильным выпускать команду дебютантов на матчи против таких соперников", - сказал Козак.

Отметим, что встреча Украина - Словакия пройдет 10-го ноября на "Арене Львов".

Напомним, что футболист "Наполи" Марек Гамшик попал в заявку словацкой сборной, которая насчитывает 24 игроков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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