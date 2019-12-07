Трамп заявив, що вже багато років не користується особистим мобільним телефоном
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп категорично спростував повідомлення ЗМІ про те, що користується особистим мобільним телефоном, не дивлячись на застереження спецслужб. Про це Трамп написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Брехливе ЗМІ CNN заявляє, що я „як і раніше використовую особистий мобільний телефон для дзвінків, незважаючи на повторювані застереження служб безпеки“. Це абсолютно брехлива інформація, — написав Трамп. — У мене немає особистого мобільного телефону багато років, використовую тільки урядові телефони”.
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Нагадаємо, раніше газета The New York Times повідомила, що спецслужби США зневірилися переконати Трампа захищатися від прослуховування Китаю і РФ.
Зокрема, на нещодавніх слуханнях щодо імпічменту президента США, один з американських дипломатів допустив, що мобільний зв’язок в Україні прослуховується з РФ.
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