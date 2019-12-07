Трамп заявил, что уже много лет не пользуется личным мобильным телефоном
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения СМИ о том, что пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на предостережения спецслужб. Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает УНН.
“Лживое СМИ CNN заявляет, что я „по-прежнему использую личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности“. Это абсолютно лживая информация, — написал Трамп. — У меня нет личного мобильного телефона много лет, использую только правительственные телефоны”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Трампа в Афганистане отобрали телефон — Politico
Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США отчаялись убедить Трампа защищаться от прослушивания Китая и РФ.
В частности, на недавних слушаниях по импичменту президента США, один из американских дипломатов допустил, что мобильная связь в Украине прослушивается из РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Politico: у Трампа есть отдельный, незащищенный телефон для Twitter и новостей