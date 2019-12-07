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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101976 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 65745 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101868 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114825 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145780 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146998 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп заявил, что уже много лет не пользуется личным мобильным телефоном

Трамп заявил, что уже много лет не пользуется личным мобильным телефоном

Киев  •  УНН

 • 19746 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения СМИ о том, что пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на предостережения спецслужб. Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает УНН.

“Лживое СМИ CNN заявляет, что я „по-прежнему использую личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности“. Это абсолютно лживая информация, — написал Трамп. — У меня нет личного мобильного телефона много лет, использую только правительственные телефоны”.

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Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США отчаялись убедить Трампа защищаться от прослушивания Китая и РФ.

В частности, на недавних слушаниях по импичменту президента США, один из американских дипломатов допустил, что мобильная связь в Украине прослушивается из РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Politico: у Трампа есть отдельный, незащищенный телефон для Twitter и новостей

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