У Трампа в Афганістані відібрали телефон — Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У президента США Дональда Трампа відібрали смартфон під час поїздки в Афганістан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
У всіх членів делегації, що прибула в Афганістан, були вилучені пристрої, які можуть передавати сигнал.
Журналісти вважають, що це було зроблено для того, щоб глава Білого дому, "схиблений на Twitter" не публікував нічого на своїй сторінці у соцмережі. Таким чином люди могли дізнатися про поїздку, яка трималася в секреті.
Нагадаємо, 28 листопада Дональд Трамп прибув із неоголошеним візитом до Афганістану.