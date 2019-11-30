У Трампа в Афганистане отобрали телефон - Politico

У всех членов делегации, прибывшей в Афганистан, были изъяты устройства, которые могут передавать сигнал.

Журналисты считают, что это было сделано для того, чтобы глава Белого дома, "помешанный на Twitter" не публиковал ничего на своей странице в соцсети. Таким образом люди могли узнать о поездке, которая держалась в секрете.

Напомним, 28 ноября Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.