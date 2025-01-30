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Трамп, ймовірно, мав розмову із путіним: що відомо

Київ • УНН

 • 34331 перегляди

Президент США Трамп визнав факт спілкування з путіним під час брифінгу щодо катастрофи літака American Eagle. Деталей розмови американський лідер не повідомив.

Президент США Трамп на брифінгу про катастрофу літака у Вашингтоні підтвердив, що розмовляв із російським диктатором  володимиром путіним, передає УНН.

Відповідаючи на питання про катастрофу літака у Вашингтоні, Трамп заявив, що перебуває в контакті з главами держав, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі. 

На уточннюче запитання, чи розмовляв президент США із російським диктатором, Трамп відповів: "Ні. Не про це".

Свою відповідь американський лідер не деталізував. 

Нагадаємо

Літак American Eagle з 64 пасажирами зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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