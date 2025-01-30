Трамп, ймовірно, мав розмову із путіним: що відомо
Київ • УНН
Президент США Трамп визнав факт спілкування з путіним під час брифінгу щодо катастрофи літака American Eagle. Деталей розмови американський лідер не повідомив.
Президент США Трамп на брифінгу про катастрофу літака у Вашингтоні підтвердив, що розмовляв із російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.
Відповідаючи на питання про катастрофу літака у Вашингтоні, Трамп заявив, що перебуває в контакті з главами держав, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі.
На уточннюче запитання, чи розмовляв президент США із російським диктатором, Трамп відповів: "Ні. Не про це".
Свою відповідь американський лідер не деталізував.
Нагадаємо
Літак American Eagle з 64 пасажирами зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана.