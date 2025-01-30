Трамп, вероятно, имел разговор с путиным: что известно
Киев • УНН
Президент США Трамп признал факт общения с путиным во время брифинга по катастрофе самолета American Eagle. Деталей разговора американский лидер не сообщил.
Президент США Трамп на брифинге о крушении самолета в Вашингтоне подтвердил, что разговаривал с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.
Отвечая на вопрос о крушении самолета в Вашингтоне, Трамп заявил, что находится в контакте с главами государств, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.
На уточняющий вопрос, разговаривал ли президент США с российским диктатором, Трамп ответил: "Нет. Не об этом".
Свой ответ американский лидер не детализировал.
Напомним
Самолет American Eagle с 64 пассажирами столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана.