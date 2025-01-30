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В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
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В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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Трамп, вероятно, имел разговор с путиным: что известно

Трамп, вероятно, имел разговор с путиным: что известно

Киев  •  УНН

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Президент США Трамп признал факт общения с путиным во время брифинга по катастрофе самолета American Eagle. Деталей разговора американский лидер не сообщил.

Президент США Трамп на брифинге о крушении самолета в Вашингтоне подтвердил, что разговаривал с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.

Отвечая на вопрос о крушении самолета в Вашингтоне, Трамп заявил, что находится в контакте с главами государств, чьи граждане погибли в авиакатастрофе. 

На уточняющий вопрос, разговаривал ли президент США с российским диктатором, Трамп ответил: "Нет. Не об этом".

Свой ответ американский лидер не детализировал. 

Напомним

Самолет American Eagle с 64 пассажирами столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана.

Антонина Туманова

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