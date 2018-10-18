Дональд Трамп упевнений у вбивстві саудівського журналіста

“Мені безумовно здається, що саме так і є”, — відповів він журналісту, який запитав президента, чи мертвий Хашоґджі. “Це дуже сумно”, — додав Трамп, зазначивши, що все ще чекає закінчення розслідування, після якого зробить “дуже сильну заяву”. Американський лідер також заявив, що винних у смерті журналіста “очікують серйозні наслідки”.

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Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.