Дональд Трамп уверен в убийстве саудовского журналиста

“Мне определенно кажется, что именно так и есть”, — ответил он журналисту, спросившему президента, мертв ли Хашкаджи. “Это очень грустно”, — добавил он, отметив, что все еще ждет окончания расследования, чтобы сделать “очень сильное заявление”. Он также заявил, что виновных в смерти журналиста “ожидают серьезные последствия”.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.