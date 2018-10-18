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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 46078 просмотра

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8 марта, 13:20 • 113567 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121595 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160837 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150305 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139299 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118225 просмотра

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Дональд Трамп уверен в убийстве саудовского журналиста

Дональд Трамп уверен в убийстве саудовского журналиста

Киев  •  УНН

 • 8153 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что пропавшего саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи уже нет в живых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

“Мне определенно кажется, что именно так и есть”, — ответил он журналисту, спросившему президента, мертв ли Хашкаджи. “Это очень грустно”, — добавил он, отметив, что все еще ждет окончания расследования, чтобы сделать “очень сильное заявление”. Он также заявил, что виновных в смерти журналиста “ожидают серьезные последствия”.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

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