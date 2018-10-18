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Міністр фінансів Франції скасував візит до Саудівської Аравії через зникнення журналіста

Міністр фінансів Франції скасував візит до Саудівської Аравії через зникнення журналіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер долучився до зростаючого списку міністрів та провідних керівників підприємств, які відмовилися від участі в інвестиційній конференції в Саудівській Аравії у відповідь на зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві у Туреччині, передає УНН з посиланням на Reuters.

Ле Мер заявив, що влада Саудівської Аравії повинна пояснити зникнення Хашоггі.

Турецькі чиновники заявили, що вважають, що Хашоггі, колумніста Washington Post, який критикував режим наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда, був убитий всередині консульства. Саудівська Аравія спростовує ці твердження.

"Ні, я не збираюся їхати туди. Ці заяви є серйозними", - заявила Ле Мер.

Раніше міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що у четвер перегляне свої плани відвідати інвестиційну конференцію в Ер-Ріяді на наступному тижні.

Як повідомляв УНН, саудівський журналіст Джамаль Хашоггі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд.

2 жовтня стало відомо, що Хашоггі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

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