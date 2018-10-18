Министр финансов Франции отменил визит в Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста

Ле Мэр заявил, что власть Саудовской Аравии должна объяснить исчезновение Хашогги.



Турецкие чиновники заявили, что считают, что Хашогги, колумниста Washington Post, который критиковал режим наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, был убит внутри консульства. Саудовская Аравия опровергает эти утверждения.



"Нет, я не собираюсь ехать туда. Эти заявления являются серьезными", - заявила Ле Мер.



Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в четверг пересмотрит свои планы посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде на следующей неделе.



Как сообщал УНН, саудовский журналист Джамаль Хашогги известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, а не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд.



2 октября стало известно, что Хашогги отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.