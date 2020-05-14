Трамп вніс кандидатуру нового посла США в Україні на розгляд Сенату
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп вніс на розгляд Сенату США кандидатуру нового посла в Україні Кіта Дейтона. Про це 14 травня повідомила пресслужба Білого дому, передає УНН.
“Кіта Дейтона призначити надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні”, — йдеться у повідомленні.
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Раніше в адміністрації президента Трампа повідомили, що він вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла в Україні.
Як зазначає видання “Радіо Свобода”, зараз Дейтон є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Німеччині і старшим радником з питань оборони США в Україні. Раніше Дейтон був військовим аташе в посольстві у Росії. Розмовляє російською і німецькою мовами.
Наразі Сполучені Штати мають в Україні тимчасову повірену — Крістіну Квін.
Нагадаємо, експосол в Україні Йованович знайшла роботу після конфлікту з Трампом.