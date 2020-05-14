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Трамп внес кандидатуру нового посла США в Украине на рассмотрение Сената

Киев • УНН

 • 16680 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру нового посла в Украине Кита Дейтона. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Трамп внес кандидатуру нового посла США в Украине на рассмотрение Сената

“Кита Дейтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба поздравил Дейтона с номинированием на должность посла США в Украине

Ранее в администрации президента Трампа сообщили, что он внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Как отмечает издание “Радио Свобода”, сейчас Дейтон является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Германии и старшим советником по вопросам обороны США в Украине. Ранее Дейтон был военным атташе в посольстве в России. Говорит на русском и немецком языках.

Сейчас Соединенные Штаты имеют в Украине Временного поверенного — Кристину Квин.

Напомним, экс-посол в Украине Мари Йованович нашла работу после конфликта с Трампом.

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