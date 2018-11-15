Трамп: випадки незаконного голосування привели до невдачі республіканців на виборах

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Республіканці не змогли здобути перемогу на проміжних виборах до Конгресу США в зв’язку з тим, що минулого тижня голосували ті, хто не мав на це права. Про це заявив президент США Дональд Трамп в опублікованому інтерв’ю консервативному інтернет-порталу The Daily Caller, інформує УНН.