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Трамп: випадки незаконного голосування привели до невдачі республіканців на виборах

Київ • УНН

 • 8666 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Республіканці не змогли здобути перемогу на проміжних виборах до Конгресу США в зв’язку з тим, що минулого тижня голосували ті, хто не мав на це права. Про це заявив президент США Дональд Трамп в опублікованому інтерв’ю консервативному інтернет-порталу The Daily Caller, інформує УНН.

“Республіканці не здобули перемогу (на виборах), це (сталося) через потенційно незаконні голоси”, — зазначив президент.

Він розповів про випадки, коли порушники голосували на одних і тих же виборчих дільницях. За його словами, люди, “які не мають абсолютно ніякого права голосувати, ходять по колу”, “іноді сідають в машину, надягають інший капелюх, надягають іншу сорочку, потім заходять (на виборчу дільницю) і знову голосують”.

“Ніхто не прийме це всерйоз. Те, що відбувається, дійсно є ганьбою”, — вважає Трамп, який знову закликав прийняти законопроект про введення посвідчення виборця на національному рівні.

Як повідомляв УНН, республіканці зберегли контроль над Сенатом за підсумками проміжних виборів у США, у свою чергу — демократи зберігають перевагу у палаті представників у США.

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