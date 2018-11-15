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Трамп: случаи незаконного голосования привели к неудаче республиканцев на выборах

Киев  •  УНН

 • 8665 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Республиканцы не смогли одержать победу на промежуточных выборах в Конгресс США в связи с тем, что на прошлой неделе голосовали те, кто не имел на это права. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в опубликованном интервью консервативному интернет-портала The Daily Caller, информирует УНН.

“Республиканцы не одержали победу (на выборах), это (произошло) из-за потенциально незаконных голосов”, — отметил президент.

Он рассказал о случаях, когда нарушители голосовали на одних и тех же избирательных участках. По его словам, люди, “которые не имеют абсолютно никакого права голосовать, ходят по кругу”, “иногда садятся в машину, надевают другую шляпу, надевают другую рубашку, затем заходят (на избирательный участок) и снова голосуют”.

“Никто не принимает это всерьез. То, что происходит, действительно является позором”, — считает Трамп, который вновь призвал принять законопроект о введении удостоверения избирателя на национальном уровне.

Как сообщал УНН, республиканцы сохранили контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов в США, в свою очередь — демократы сохраняют преимущество в палате представителей в США.

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