Трамп відправляє держсекретаря до Саудівської Аравії

"Щойно розмовляв з королем Саудівської Аравії, який заперечує будь-яку обізнаність у тому, що могло трапитися з "нашим громадянином Саудівської Аравії". Він сказав, що вони тісно співпрацюють з Туреччиною, щоб знайти відповідь. Я відправляю державного секретаря на зустріч з королем", - написав він.



Як повідомляв УНН, наречена зниклого в Туреччині саудівського журналіста — Хатідже Дженгіз — розгляне запрошення президента США Дональда Трампа відвідати Білий дім, якщо американська сторона допоможе з’ясувати долю її нареченого.



Як повідомляв УНН, Трамп знову виступив проти скасування військових контрактів з Ер-Ріядом через зникнення Хашоггі.



Джамаль відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоггі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.