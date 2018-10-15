Трамп отправляет госсекретаря в Саудовскую Аравию

"Только что разговаривал с королем Саудовской Аравии, который отрицает любую осведомленность о том, что могло случиться с "нашим гражданином Саудовской Аравии". Он сказал, что они тесно сотрудничают с Турцией, чтобы найти ответ. Я отправляю государственного секретаря на встречу с королем" , - написал он.



Как сообщал УНН, невеста пропавшего в Турции саудовского журналиста- Хатидже Дженгиз - рассмотрит приглашению президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, если американская сторона поможет выяснить судьбу ее жениха.



Как сообщал УНН, Трамп вновь выступил против отмены военных контрактов с Эр-Риядом из-за исчезновения Хашогги.



Джамаль известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашогги отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.