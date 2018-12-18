Трамп в найближчі дні видасть указ про створення командування Космічними силами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в майбутні кілька днів видасть указ про формування командування Космічними силами в структурі збройних сил країни. Про це повідомляє УНН із посиланянм на телекомпанію CNN.
За даними джерел телекомпанії, до цього указу приурочено дві поїздки віце-президента Майкла Пенса. У вівторок він планує відвідати Центр космічних польотів ім. Кеннеді в штаті Флорида, а пізніше на цьому тижні - Міноборони.
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Розпорядження про створення Космічних сил Трамп віддав 18 червня. На нараді в Білому домі з членами Національної космічної ради він заявив, що для Америки недостатньо просто зберігати свою присутність в космосі, а необхідно там домінувати. Виходячи з цього, як зазначив тоді президент, він і віддав вказівку Міноборони почати формування Космічних сил.