Трамп заявив, що США незабаром створять Космічні сили

“У нас скоро можуть з’явитися Космічні сили. Всі ставляться до цього з дуже великим ентузіазмом”, — зазначив американський лідер, виступаючи з балкона Білого дому перед військовослужбовцями і членами їх сімей, які були запрошені на Південну галявину президентської резиденції, щоб відсвяткувати 242-й День незалежності США.

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Розпорядження про створення Космічних сил Трамп віддав 18 червня. “Для Америки недостатньо просто зберігати свою присутність у космосі, ми повинні домінувати у космосі. Це дуже важливо. Тому я даю прямо зараз вказівку міністерству оборони негайно почати процес, який призведе до появи Космічних сил”, — заявив він тоді під час наради в Білому будинку з членами Національного космічного ради.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп уже неодноразово висловлював ідею формування таких сил. Так, виступаючи у березні перед морськими піхотинцями на авіабазі Miramar (штат Каліфорнія), він підкреслив, що “в новій національної космічної стратегії США космос визнано зоною військових дій, як земля, повітря і море”. “Оскільки нам належить виконати велику роботу в космосі, може бути, нам потрібні нові сили — Космічні”, — додав президент.

Раніше в Конгресі під час обговорення бюджету Пентагону піднімалося питання про створення виду ЗС спеціально для космосу, але дана ідея була відхилена. Проти висловилися міністр оборони Джеймс Меттіс і командування ВПС.

Міністр ВВС Хезер Вілсон і начальник штабу ВПС генерал Девід Голдфін на ряді слухань в Конгресі теж підкреслювали, що Військово-повітряні сили здатні виконувати поставлені завдання щодо забезпечення переваги у космосі без формування Космічних сил. Пентагон повинен до серпня представити свої міркування Конгресу про те, чи складно буде виконати дане розпорядження президента.