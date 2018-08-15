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Пентагон: США потрібні Космічні сили, щоб протистояти Росії і Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Голова Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США необхідні Космічні сили для захисту своїх супутників від Росії і Китаю. Як повідомляє у вівторок газета The Washington Post, про це він заявив в ході свого візиту до Бразилії, передає УНН.

Пентагон: США потрібні Космічні сили, щоб протистояти Росії і Китаю

За даними видання, Меттіс стверджує, що у США немає планів по розміщенню зброї в космосі. Він підкреслив, що супутники грають важливу роль не тільки в проведенні військових операцій, але і життєво необхідні для світової економіки, тому важливо їх боронити.

Він заявив, що в січні 2007 року Китай за допомогою ракети наземного базування знищив власний метеорологічний супутник, щоб продемонструвати Сполученим Штатам свої можливості. Меттіс підкреслив, що створення Космічних сил є відповіддю на зростаючі загрози з боку інших країн.

В кінці жовтня 2017 року США відмовилися підтримати в ООН три резолюції, спрямовані на запобігання гонки озброєнь в космосі і розроблені в співавторстві Росією, Китаєм і низкою інших країн. Ключовим елементом однієї з резолюцій був заклик до якнайшвидшого запуску міжнародних переговорів про вироблення юридично зобов’язуючого документа, покликаного не допустити розміщення зброї в космосі.

Як повідомляв УНН, США не збираються відповідати на заяви Хаменеї.

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