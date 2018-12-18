Трамп в ближайшие дни издаст указ о создании командования Космическими силами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в предстоящие несколько дней издаст указ о формировании командования Космическими силами в структуре вооруженных сил страны. Об этом сообщает УНН со посиланянм на телекомпанию CNN.
По данным источников телекомпании, этому указу приурочены две поездки вице-президента Майкла пенсий. Во вторник он планирует посетить Центр космических полетов им. Кеннеди в штате Флорида, а позже на этой неделе - Минобороны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон заявил, что США нужны Космические силы, чтобы противостоять России и Китаю
Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. На совещании в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Исходя из этого, как отметил тогда президент, он и отдал указание Минобороны начать формирование Космических сил.