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Трамп в ближайшие дни издаст указ о создании командования Космическими силами

Киев • УНН

 • 9092 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в предстоящие несколько дней издаст указ о формировании командования Космическими силами в структуре вооруженных сил страны. Об этом сообщает УНН со посиланянм на телекомпанию CNN.

Трамп в ближайшие дни издаст указ о создании командования Космическими силами

По данным источников телекомпании, этому указу приурочены две поездки вице-президента Майкла пенсий. Во вторник он планирует посетить Центр космических полетов им. Кеннеди в штате Флорида, а позже на этой неделе - Минобороны.

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Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. На совещании в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Исходя из этого, как отметил тогда президент, он и отдал указание Минобороны начать формирование Космических сил.

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