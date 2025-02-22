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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125615 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184522 перегляди

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15 березня, 13:22 • 148838 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139989 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117918 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108357 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Трамп ухилився від відповіді на питання про статус путіна як диктатора

Трамп ухилився від відповіді на питання про статус путіна як диктатора

Київ • УНН

 • 31307 перегляди

Трамп не дав прямої відповіді на питання, чи вважає він путіна диктатором. Замість цього він закликав до переговорів між путіним і Зеленським для припинення війни.

Трамп відмовився чітко висловити свою думку щодо того, чи вважає він путіна диктатором. Про це повідомляє Кореспондент France 24 Фрейзер Джексон, передає УНН.

Деталі

Журналіст поставив питання президенту США Дональду Трампу щодо його думки про путіна, запитавши, чи вважає він російського лідера диктатором. У відповідь Трамп ухилився від прямої відповіді.

Натомість він підкреслив важливість переговорів між президентами терористичної країни і Зеленським, наголошуючи на необхідності припинення насильства і збереження людських життів.

Трамп ухиляється [від відповіді] і каже: "Я думаю, що президент путін і президент Зеленський повинні об’єднатися, тому що, знаєте що? Ми хочемо припинити вбивати мільйони людей"

- написав у Х Фрейзер Джексон.

Нагадаємо

Нещодавно Трамп охарактеризував Володимира Зеленського як диктатора через відсутність виборів в Україні.

"Диктатор без виборів": Трамп різко розкритикував Зеленського19.02.25, 18:44 • 30230 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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