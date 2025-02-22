Трамп ухилився від відповіді на питання про статус путіна як диктатора

Трамп відмовився чітко висловити свою думку щодо того, чи вважає він путіна диктатором. Про це повідомляє Кореспондент France 24 Фрейзер Джексон, передає УНН.

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Журналіст поставив питання президенту США Дональду Трампу щодо його думки про путіна, запитавши, чи вважає він російського лідера диктатором. У відповідь Трамп ухилився від прямої відповіді.

Натомість він підкреслив важливість переговорів між президентами терористичної країни і Зеленським, наголошуючи на необхідності припинення насильства і збереження людських життів.

Трамп ухиляється [від відповіді] і каже: "Я думаю, що президент путін і президент Зеленський повинні об’єднатися, тому що, знаєте що? Ми хочемо припинити вбивати мільйони людей"