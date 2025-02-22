Трамп уклонился от ответа на вопрос о статусе путина как диктатора

Трамп отказался четко выразить свое мнение относительно того, считает ли он путина диктатором. Об этом сообщает Корреспондент France 24 Фрейзер Джексон, передает УНН.

Детали

Журналист задал вопрос президенту США Дональду Трампу относительно его мнения о путине, спросив, считает ли он российского лидера диктатором. В ответ Трамп уклонился от прямого ответа.

Вместо этого он подчеркнул важность переговоров между президентами террористической страны и Зеленским, подчеркивая необходимость прекращения насилия и сохранения человеческих жизней.

Трамп уклоняется [от ответа] и говорит: "Я думаю, что президент путин и президент Зеленский должны объединиться, потому что, знаете что? Мы хотим прекратить убивать миллионы людей"