Трамп уклонился от ответа на вопрос о статусе путина как диктатора
Киев • УНН
Трамп не дал прямого ответа на вопрос, считает ли он путина диктатором. Вместо этого он призвал к переговорам между путиным и Зеленским для прекращения войны.
Трамп отказался четко выразить свое мнение относительно того, считает ли он путина диктатором. Об этом сообщает Корреспондент France 24 Фрейзер Джексон, передает УНН.
Детали
Журналист задал вопрос президенту США Дональду Трампу относительно его мнения о путине, спросив, считает ли он российского лидера диктатором. В ответ Трамп уклонился от прямого ответа.
Вместо этого он подчеркнул важность переговоров между президентами террористической страны и Зеленским, подчеркивая необходимость прекращения насилия и сохранения человеческих жизней.
Трамп уклоняется [от ответа] и говорит: "Я думаю, что президент путин и президент Зеленский должны объединиться, потому что, знаете что? Мы хотим прекратить убивать миллионы людей"
Напомним
Недавно Трамп охарактеризовал Владимира Зеленского как диктатора из-за отсутствия выборов в Украине.
«Диктатор без выборов": Трамп резко раскритиковал Зеленского19.02.25, 18:44 • 29919 просмотров