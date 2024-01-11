Трамп сказав, що США не допоможуть Європі, в разі ймовірної атаки на країни континенту - Бретон
Київ • УНН
Представник ЄС Тьєррі Бретон нагадує, що Трамп заявив, що США не допоможуть Європі в разі нападу; Трамп також раніше попереджав, що США можуть вийти з НАТО.
Французький комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Європейського Союзу Тьєррі Бретон нагадав звернення Дональда Трампа до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі Давос-2020. Бретон процитував: Трамп чітко заявив, що США не будуть допомагати Європі в разі будь-якого атаки.
Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У вівторок високопоставлений чиновник ЄС під час панельної дискусії в Брюсселі переповів свої спогади щодо висловлень кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа з форуму Давос-2020.
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Також, оперуючи словами Трампа, він зазначив, що експрезидент США вважав, що "НАТО мертве", а США має "вийти з НАТО".
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У середу, коментарі французького комісара Бретона додали різкої критики у бік Дональда Трампа з боку представників президента США Джо Байдена.
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відмовилася коментувати підтвердження слів Тьєррі Бретона щодо висловів Дональда Трампа.
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