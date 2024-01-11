Trump says U.S. won't help Europe in likely attack on continent's countries - Breton

Французский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Европейского Союза Тьерри Бретон напомнил обращение Дональда Трампа к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме Давос-2020. Бретон процитировал: Трамп четко заявил, что США не будут помогать Европе в случае какой-либо атаки.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Во вторник высокопоставленный чиновник ЕС во время панельной дискуссии в Брюсселе пересказал свои воспоминания относительно высказываний кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа с форума Давос-2020.

Вы должны понимать, если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь или поддержать вас - цитирует Бретон слова Трампа во время встречи в Давосе.

Также, оперируя словами Трампа, он отметил, что экс-президент США считал, что "НАТО мертво", а США должны "выйти из НАТО".

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В среду, комментарии французского комиссара Бретона добавили резкой критики в сторону Дональда Трампа со стороны представителей президента США Джо Байдена.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась комментировать подтверждение слов Тьерри Бретона относительно высказываний Дональда Трампа.

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