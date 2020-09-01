Трамп повідомив про арешт понад 200 учасників заворушень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив, що заарештовано понад 200 осіб за участь у масових заворушеннях в містах Сполучених Штатів. Про це він сказав, виступаючи на пресконференції в Білому домі, передає УНН.
Він в черговий раз відзначив, що заворушення “лівих радикалів” відбуваються в містах, керованих демократами. За його словами, не повинно бути ніякої терпимості до анархії і насильства.
Трамп запропонував владі міста Портленд в штаті Орегон, де не вщухають протести проти расизму і поліцейського насильства після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в травні в Міннеаполісі, ввести Національну гвардію для наведення порядку, пообіцявши вирішити проблему міста “протягом години”. “Коли будете готові, дайте нам знати, ми вирішимо проблему злочинності”, — сказав Трамп.
Раніше американський лідер назвав силу єдиним способом припинити безлади в американських містах, якими керують представники Демократичної партії. Тоді ж він розкритикував мера-демократа Портленда Теда Вілера за бездіяльність, назвавши його “божевільним” і “ліворадикальним”.
У свою чергу, головний суперник Трампа на виборах в листопаді, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден, звинуватив його в заохоченні насильства в американському суспільстві.