Трамп сообщил об аресте более 200 участников беспорядков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил, что арестованы более 200 человек за участие в массовых беспорядках в городах Соединенных Штатов. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в Белом доме, передает УНН.
Он в очередной раз отметил, что беспорядки “левых радикалов” происходят в городах, управляемых демократами. По его словам, не должно быть никакой терпимости к анархии и насилию.
Трамп предложил властям города Портленд в штате Орегон, где не утихают протесты против расизма и полицейского насилия после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае в Миннеаполисе, ввести Национальную гвардию для наведения порядка, пообещав решить проблему города “в течение часа”. “Когда будете готовы, дайте нам знать, мы решим проблему преступности”, — сказал Трамп.
Ранее американский лидер назвал силу единственным способом прекратить беспорядки в американских городах, которыми руководят представители Демократической партии. Тогда же он раскритиковал мэра-демократа Портленда Теда Вилера за бездействие, назвав его “сумасшедшим” и “леворадикальным”.
В свою очередь, главный соперник Трампа на выборах в ноябре, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, обвинил его в поощрении насилия в американском обществе.