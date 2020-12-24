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Трамп помилував військових, засуджених за вбивства 14 жителів Іраку — ООН

Київ • УНН

 • 11361 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Управлінні ООН з прав людини глибоко стурбовані рішенням президента США Дональда Трампа помилувати співробітників приватної військової компанії Blackwater, засуджених за вбивство 14 мирних жителів в Багдаді. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

Трамп помилував військових, засуджених за вбивства 14 жителів Іраку — ООН

В організації нагадали, що 16 вересня 2007 року на площі Нісур в Багдаді співробітники ПВК Blackwater відкрили вогонь по групі іракців, запідозривши, що серед них є бойовики, в результаті чого 14 людей загинули і 17 отримали поранення.

“Провівши розслідування цих злочинів і завершивши юридичні процедури, США виконали свої зобов’язання в рамках міжнародного права”, — йдеться в заяві Управління ООН з прав людини.

Проте 22 грудня 2020 року президент США Дональд Трамп помилував чотирьох американських військових. Ніколас Слаттен, Пол Слау, Еван Ліберті і Дастін Херд відбували покарання від 12 років до довічного ув’язнення. Вони були засуджені, серед іншого, за вбивство першого ступеня, що означає тяжке вбивство без будь-яких пом’якшуючих обставин, відзначають в ООН.

“Їх помилування сприяє безкарності і може спровокувати і інших на вчинення подібних злочинів у майбутньому”, — вважають в Управлінні ООН.

В Управлінні ООН з прав людини закликали США підтвердити свою рішучість боротися з безкарністю за серйозні порушення прав людини і притягати до відповідальності винних у подібних злочинах.

Як повідомляв УНН, 23 грудня Трамп помилував 29 осіб, серед яких екскерівник його передвиборної кампанії Пол Манафорт і колишній радник Роджер Стоун — фігуранти тривалого розслідування втручання в американські вибори Росії. Крім Манафорта і Стоуна, раніше Трамп помилував ексрадника з питань національної безпеки Майкла Флінна і ексрадника Джорджа Пападопулоса.

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