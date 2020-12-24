Трамп помиловал военных, осужденных за убийства 14 жителей Ирака — ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Управлении ООН по правам человека глубоко обеспокоены решением президента США Дональда Трампа помиловать сотрудников частной военной компании Blackwater, осужденных за убийство 14 мирных жителей в Багдаде. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
В организации напомнили, что 16 сентября 2007 года на площади Нисур в Багдаде сотрудники ЧВК Blackwater открыли огонь по группе иракцев, заподозрив, что среди них есть боевики, в результате чего 14 человек погибли и 17 получили ранения.
“Проведя расследование этих преступлений и завершив юридические процедуры, США выполнили свои обязательства в рамках международного права”, — говорится в заявлении Управления ООН по правам человека.
При этом 22 декабря 2020 года президент США Дональд Трамп помиловал четырех американских военных. Николас Слаттен, Пол Слау, Эван Либерти и Дастин Херд отбывали наказания от 12 лет до пожизненного заключения. Они были осуждены, среди прочего, за убийство первой степени, что означает тяжкое убийство без каких-либо смягчающих обстоятельств, отмечают в ООН.
“Их помилование способствует безнаказанности и может спровоцировать и других на совершение подобных преступлений в будущем”, — считают в Управлении ООН.
В Управлении ООН по правам человека призвали США подтвердить свою решимость бороться с безнаказанностью за серьезные нарушения прав человека и привлекать к ответственности виновных в подобных преступлениях.
Как сообщал УНН, 23 декабря Трамп помиловал 29 человек, среди которых экс-руководитель его предвыборной кампании Пол Манафорт и бывший советник Роджер Стоун — фигуранты длительного расследования вмешательства в американские выборы России. Кроме Манафорта и Стоуна, ранее Трамп помиловал экс-советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника Джорджа Пападопулоса.