Трамп підтвердив розмову з лідером Китаю: про що говорили

Обраний президент США Дональд Трам підтвердив, що провів телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили, зокрема баланс між торгівлею, TikTok.

Трамп заявив, що він та Сі зроблять все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним, передає УНН.

Я щойно розмовляв із головою Китаю Сі Цзіньпіном. Дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США. Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо негайно. Ми обговорювали баланс між торгівлею, фентанілом, TikTok та багатьма іншими темами. Президент Сі і я зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!