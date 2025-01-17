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Трамп підтвердив розмову з лідером Китаю: про що говорили

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Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном щодо торгівлі та TikTok. Лідери домовились працювати разом над світовою безпекою, а Китай направить представника на інавгурацію Трампа.

Обраний президент США Дональд Трам підтвердив, що провів телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили, зокрема баланс між торгівлею, TikTok.

Трамп заявив, що він та Сі зроблять все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним, передає УНН.

Я щойно розмовляв із головою Китаю Сі Цзіньпіном. Дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США. Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо негайно. Ми обговорювали баланс між торгівлею, фентанілом, TikTok та багатьма іншими темами. Президент Сі і я зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!

- повідомив Трамп у свої соцмережі Truth Social.

Доповнення

Xinhua повідомляло, що глава Китаю Сі Цзіньпін та обраний президент США Дональд Трамп провели телефонні переговори.

Financial Times повідомляло, що глава Китаю Сі Цзіньпін направить високопосадовця на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, що стане безпрецедентним кроком, покликаним знизити тертя між країнами на початку роботи нової адміністрації Сполучених Штатів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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