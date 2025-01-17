Трамп подтвердил разговор с лидером Китая: о чем говорили
Киев • УНН
Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином по торговле и TikTok. Лидеры договорились работать вместе над мировой безопасностью, а Китай направит представителя на инаугурацию Трампа.
Избранный президент США Дональд Трам подтвердил, что провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Они обсудили, в частности баланс между торговлей, TikTok.
Трамп заявил, что он и Си сделают все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным, передает УНН.
Я только что разговаривал с председателем Китая Си Цзиньпином. Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я надеюсь, что мы решим многие проблемы вместе, и начнем немедленно. Мы обсуждали баланс между торговлей, фентанилом, TikTok и многими другими темами. Президент Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!
Дополнение
Xinhua сообщало, что глава Китая Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Financial Times сообщало, что глава Китая Си Цзиньпин направит высокопоставленного чиновника на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, что станет беспрецедентным шагом, призванным снизить трения между странами в начале работы новой администрации Соединенных Штатов.