Трамп подтвердил разговор с лидером Китая: о чем говорили

Избранный президент США Дональд Трам подтвердил, что провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Они обсудили, в частности баланс между торговлей, TikTok.

Трамп заявил, что он и Си сделают все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным, передает УНН.

Я только что разговаривал с председателем Китая Си Цзиньпином. Звонок был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я надеюсь, что мы решим многие проблемы вместе, и начнем немедленно. Мы обсуждали баланс между торговлей, фентанилом, TikTok и многими другими темами. Президент Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!