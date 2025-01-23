Трамп підписав указ про створення робочої групи з питань криптовалюти

Президент Дональд Трамп у четвер підписав указ, який спрямований на уточнення правил у криптоіндустрії, щоб "закріпити позицію Америки як світового лідера в економіці цифрових активів". Про це повідомляє FOX Business, передає УНН.

Розпорядження Трампа створює Президентську робочу групу з ринків цифрових активів, яка розробить федеральну нормативну базу для цифрових активів, включаючи стейблкоїни, та оцінить створення стратегічного національного запасу цифрових активів. Її очолить голова Білого дому зі штучного інтелекту та криптовалюти, а до її складу увійдуть міністр фінансів, голова Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), а також інші керівники відповідних департаментів та агентств - йдеться в повідомленні.

Крім того, виконавчий наказ забороняє агентствам створювати, випускати чи просувати цифрові валюти центрального банку та наказує іншим федеральним агентствам і департаментам надати групі рекомендації щодо регулювання цифрових активів, які слід скасувати або змінити. Він також скасовує виконавчий наказ адміністрації Байдена щодо цифрових активів щодо міжнародної участі в галузі.

"Президент Трамп допоможе перетворити Сполучені Штати на центр цифрових фінансових технологій, припинивши агресивні дії примусу та регулятивні перевищення, які пригнічували криптоінновації за попередніх адміністрацій", — йдеться в повідомленні Білого дому.

Доповнення

Дональд Трамп заявляв, що планує створити стратегічний резерв біткойнів у США, подібний до стратегічного резерву нафти.