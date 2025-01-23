Трамп подписал указ о создании рабочей группы по вопросам криптовалют
Киев • УНН
Президент США подписал указ о создании рабочей группы по рынкам цифровых активов и разработке федеральной нормативной базы. Документ запрещает выпуск цифровых валют центробанка и предусматривает создание стратегического запаса криптоактивов.
Президент Дональд Трамп в четверг подписал указ, который направлен на уточнение правил в криптоиндустрии, чтобы "закрепить позицию Америки как мирового лидера в экономике цифровых активов". Об этом сообщает FOX Business, передает УНН.
Распоряжение Трампа создает Президентскую рабочую группу по рынкам цифровых активов, которая разработает федеральную нормативную базу для цифровых активов, включая стейблкоины, и оценит создание стратегического национального запаса цифровых активов. Ее возглавит глава Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалюте, а в ее состав войдут министр финансов, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также другие руководители соответствующих департаментов и агентств
Кроме того, исполнительный приказ запрещает агентствам создавать, выпускать или продвигать цифровые валюты центрального банка и предписывает другим федеральным агентствам и департаментам предоставить группе рекомендации по регулированию цифровых активов, которые следует отменить или изменить. Он также отменяет исполнительный приказ администрации Байдена по цифровым активам в отношении международного участия в отрасли.
"Президент Трамп поможет превратить Соединенные Штаты в центр цифровых финансовых технологий, прекратив агрессивные действия принуждения и регулятивные превышения, которые подавляли криптоинновации при предыдущих администрациях", - говорится в сообщении Белого дома.
Дополнение
Дональд Трамп заявлял, что планирует создать стратегический резерв биткойнов в США, подобный стратегическому резерву нефти.