Трамп подписал указ о создании рабочей группы по вопросам криптовалют

Президент Дональд Трамп в четверг подписал указ, который направлен на уточнение правил в криптоиндустрии, чтобы "закрепить позицию Америки как мирового лидера в экономике цифровых активов". Об этом сообщает FOX Business, передает УНН.

Распоряжение Трампа создает Президентскую рабочую группу по рынкам цифровых активов, которая разработает федеральную нормативную базу для цифровых активов, включая стейблкоины, и оценит создание стратегического национального запаса цифровых активов. Ее возглавит глава Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалюте, а в ее состав войдут министр финансов, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также другие руководители соответствующих департаментов и агентств