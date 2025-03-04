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Трамп під час виступу у Конгресі збирається говорити про Україну - Білий дім

Київ • УНН

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Прессекретарка Білого дому анонсувала виступ Трампа на спільній сесії Конгресу. Президент США планує обговорити припинення війни в Україні, ситуацію в Газі та питання фінансування кордону.

Трамп під час виступу у Конгресі збирається говорити про Україну - Білий дім

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт привідкрила, про що буде виступ президента США Дональда Трампа на спільній сесії Конгресу, вказавши, що зокрема йтиметься про "намір припинити війну в Україні", пише УНН.

Він збирається зануритися у зовнішню політику, говорити про свій намір припинити війну в Україні, говорити про свій план повернути всіх заручників із Гази додому

- сказала Лівітт в ефірі Fox News.

З її слів, також Трамп говоритиме про перший місяць роботи його адміністрації, їхні досягнення, "розповість про свої плани виправити економічний безлад". "Він також збирається попросити Конгрес сьогодні ввечері: нам потрібно більше фінансування на кордоні, щоб продовжити ці депортації", - зазначила речниця Білого дому.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп виступить перед Конгресом 4 березня - уперше під час свого другого президентського терміну.

Виступ перед Конгресом відбудеться на тлі низки рішень та дій адміністрації Трампа у тому числі щодо України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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