Трамп під час виступу у Конгресі збирається говорити про Україну - Білий дім
Київ • УНН
Прессекретарка Білого дому анонсувала виступ Трампа на спільній сесії Конгресу. Президент США планує обговорити припинення війни в Україні, ситуацію в Газі та питання фінансування кордону.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт привідкрила, про що буде виступ президента США Дональда Трампа на спільній сесії Конгресу, вказавши, що зокрема йтиметься про "намір припинити війну в Україні", пише УНН.
Він збирається зануритися у зовнішню політику, говорити про свій намір припинити війну в Україні, говорити про свій план повернути всіх заручників із Гази додому
З її слів, також Трамп говоритиме про перший місяць роботи його адміністрації, їхні досягнення, "розповість про свої плани виправити економічний безлад". "Він також збирається попросити Конгрес сьогодні ввечері: нам потрібно більше фінансування на кордоні, щоб продовжити ці депортації", - зазначила речниця Білого дому.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп виступить перед Конгресом 4 березня - уперше під час свого другого президентського терміну.
Виступ перед Конгресом відбудеться на тлі низки рішень та дій адміністрації Трампа у тому числі щодо України.