Трамп во время выступления в Конгрессе собирается говорить об Украине - Белый дом
Киев • УНН
Прессекретарь Белого дома анонсировала выступление Трампа на совместной сессии Конгресса. Президент США планирует обсудить прекращение войны в Украине, ситуацию в Газе и вопросы финансирования границы.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт приоткрыла, о чем будет выступление президента США Дональда Трампа на совместной сессии Конгресса, указав, что в частности речь пойдет о "намерении прекратить войну в Украине", пишет УНН.
Он собирается погрузиться во внешнюю политику, говорить о своем намерении прекратить войну в Украине, говорить о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой
По ее словам, также Трамп будет говорить о первом месяце работы его администрации, их достижениях, "расскажет о своих планах исправить экономический беспорядок". "Он также собирается попросить Конгресс сегодня вечером: нам нужно больше финансирования на границе, чтобы продолжить эти депортации", - отметила пресс-секретарь Белого дома.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп выступит перед Конгрессом 4 марта - впервые во время своего второго президентского срока.
Выступление перед Конгрессом состоится на фоне ряда решений и действий администрации Трампа, в том числе по Украине.