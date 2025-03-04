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Трамп во время выступления в Конгрессе собирается говорить об Украине - Белый дом

Киев • УНН

 • 27606 просмотра

Прессекретарь Белого дома анонсировала выступление Трампа на совместной сессии Конгресса. Президент США планирует обсудить прекращение войны в Украине, ситуацию в Газе и вопросы финансирования границы.

Трамп во время выступления в Конгрессе собирается говорить об Украине - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт приоткрыла, о чем будет выступление президента США Дональда Трампа на совместной сессии Конгресса, указав, что в частности речь пойдет о "намерении прекратить войну в Украине", пишет УНН.

Он собирается погрузиться во внешнюю политику, говорить о своем намерении прекратить войну в Украине, говорить о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой

- сказала Ливитт в эфире Fox News.

По ее словам, также Трамп будет говорить о первом месяце работы его администрации, их достижениях, "расскажет о своих планах исправить экономический беспорядок". "Он также собирается попросить Конгресс сегодня вечером: нам нужно больше финансирования на границе, чтобы продолжить эти депортации", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп выступит перед Конгрессом 4 марта - впервые во время своего второго президентского срока.

Выступление перед Конгрессом состоится на фоне ряда решений и действий администрации Трампа, в том числе по Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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