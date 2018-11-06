Трамп особисто спостерігатиме за проведенням виборів до Конгресу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп проведе весь вівторок, спостерігаючи за ходом проміжних виборів з спеціально обладнаного кабінету, влаштованого для нього в західному крилі Білого дому. Про це повідомляє УНН, із посиланням на CNN.
За даними Білого дому, Трамп не планував на день виборів ніяких офіційних заходів та іншої діяльності. Помічники та радники президента будуть стежити за проведенням голосування, перевірятимуть правильність результатів та мають регулярно доповідати про свої висновки голові Білого дому.
Трамп напередодні виборів провів в загальній складності 44 виступи перед своїми прихильниками по всій країні. У понеділок, напередодні голосування, він відвідав відразу три штати - Огайо, Індіану і Міссурі. У всіх своїх промовах він озвучив основний внутрішній та зовнішньополітичний порядок денний своєї адміністрації, а також розповів присутнім про те, чого вдалося добитися йому і його команді за час перебування при владі.
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Як повідомляє прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, глава держави буде "дзвонити телефоном, вести моніторинг виборів конгресменів, сенаторів і губернаторів, проводити зустрічі зі своєю політичною командою для отримання інформації в режимі реального часу".
Трамп з дружиною запросили членів сім'ї й друзів ввечері у свою столичну резиденцію, щоб разом дивитися трансляцію підведення підсумків голосування.
Як раніше повідомляв УНН, у США понад 31 млн американців проголосували достроково на проміжних виборах у конгрес.
Додамо, що на проміжних виборах американці переобиратимуть третину місць у Сенаті (35 сенаторів) та повністю оновлять Палату представників (435 депутатів). Крім цього, голосування відбудеться за губернаторів 36 штатів та очільників трьох підконтрольних США територій.