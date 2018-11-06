Трамп особисто спостерігатиме за проведенням виборів до Конгресу

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп проведе весь вівторок, спостерігаючи за ходом проміжних виборів з спеціально обладнаного кабінету, влаштованого для нього в західному крилі Білого дому. Про це повідомляє УНН, із посиланням на CNN.