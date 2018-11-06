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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107933 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 115692 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп лично будет наблюдать за проведением выборов в Конгресс

Трамп лично будет наблюдать за проведением выборов в Конгресс

Киев  •  УНН

 • 7740 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп проведет весь вторник, наблюдая за ходом промежуточных выборов со специально оборудованного кабинета, устроенного для него в западном крыле Белого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По данным Белого дома, Трамп не планировал в день выборов никаких официальных мероприятий и иной деятельности. Помощники и советники президента будут следить за проведением голосования, проверять правильность результатов и должны регулярно докладывать о своих выводах главе Белого дома.

Трамп накануне выборов провел в общей сложности 44 выступления перед своими сторонниками по всей стране. В понедельник, накануне голосования, он посетил сразу три штата - Огайо, Индиану и Миссури. Во всех своих речах он озвучил основную внутреннюю и внешнеполитическую повестку дня администрации, а также рассказал присутствующим о том, чего удалось добиться ему и его команде за время пребывания у власти.

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Как сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава государства будет "звонить по телефону, вести мониторинг выборов конгрессменов, сенаторов и губернаторов, проводить встречи со своей политической командой для получения информации в режиме реального времени".

Трамп с женой пригласили членов семьи и друзей вечером в свою столичную резиденцию, чтобы вместе смотреть трансляцию подведения итогов голосования.

Как ранее сообщал УНН, в США более 31 млн американцев проголосовали досрочно на промежуточных выборах в конгресс.

Добавим, что на промежуточных выборах американцы будут переизбирать треть мест в Сенате (35 сенаторов) и полностью обновят Палату представителей (435 депутатов). Кроме этого, голосование состоится относительно губернаторов 36 штатов и руководителей трех подконтрольных США территорий.

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