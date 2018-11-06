Facebook заблокував більше 100 акаунтів напередодні виборів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Компанія Facebook заблокувала на своїх сервісах 115 різних акаунтів через підозру у "скоординованій недостовірній поведінці" напередодні проміжних виборів до конгресу у США. Відповідне повідомлення з’явилось у блозі соцмережі напередодні, передає УНН.
"У неділю ввечері співробітники правоохоронних органів США зв'язалися з нами щодо онлайн-діяльності, яку вони нещодавно виявили і яка, на їхню думку, може бути пов'язана з іноземними організаціями. Наше початкове розслідування виявило близько 30 облікових записів Facebook і 85 облікових записів Instagram, які можуть бути задіяні у координованій недостовірній поведінці. Ми негайно заблокували ці облікові записи і зараз вивчаємо їх докладніше", - повідомили у компанії.
У Facebook зазначили, що майже всі виявлені сторінки у Facebook, пов'язані з цими обліковими записами, ведуться французькою або російською мовами, тоді як в Instagram сторінки в основному були англомовними.
"Як тільки ми дізнаємось більше - зокрема, чи пов'язані ці облікові записи з російським Агентством інтернет-досліджень, або іншими іноземними організаціями, ми оновимо цю публікацію", - додали в блозі.
Зазначимо, Facebook - не єдина соцмережа, що посилила заходи безпеки на тлі американських виборів. Минулого тижня адміністрація Twitter видалила понад 10 тисяч облікових записів, за допомогою яких в автоматичному режимі публікували повідомлення із закликами не голосувати на проміжних виборах в США.
Так, проміжні вибори пройдуть у США 6 листопада: будуть переобрані 35 з 100 сенаторів, усі 435 членів палати представників конгресу США, 39 губернаторів штатів і територій, а також 6073 члена законодавчих зборів штатів, судді і члени рад шкільних округів. Перші виборчі дільниці відкриються о 5:00 у штаті Вермонт, у Нью-Йорку голосування почнеться на годину пізніше, а завершиться воно із закриттям виборчих дільниць у штаті Гаваї о 18:00 за місцевим часом (7:00 за київським часом 7 листопада).
Як повідомляв УНН, понад 31 млн американців вже проголосували на проміжних виборах в США достроково.