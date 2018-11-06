Facebook заблокировал более 100 аккаунтов накануне выборов в США

"В воскресенье вечером сотрудники правоохранительных органов США связались с нами относительно онлайн-деятельности, которую они недавно обнаружили и которая, по их мнению, может быть связана с организациями. Наше первоначальное расследование выявило около 30 учетных записей Facebook и 85 учетных записей Instagram, которые могут быть задействованы в координированном недостоверном поведении. Мы немедленно заблокировали эти учетные записи и сейчас изучаем их подробнее", - сообщили в компании.

В Facebook отметили, что почти все обнаруженные страницы в Facebook, связанные с этими учетными записями, ведутся на французском или русском языках, тогда как в Instagram страницы в основном были англоязычными.

"Как только мы узнаем больше - в частности, связаны ли эти учетные записи с российским Агентством интернет-исследований, или другими организациями, мы обновим эту публикацию", - добавили в блоге.

Отметим, Facebook - не единственная социальная сеть, что усилила меры безопасности на фоне американских выборов. На прошлой неделе администрация Twitter удалила более 10 тысяч учетных записей, с помощью которых в автоматическом режиме публиковали сообщения с призывами не голосовать на промежуточных выборах в США.



Так, промежуточные выборы пройдут в США 6 ноября: будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей конгресса США, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательного собрания штатов, судьи и члены советов школьных округов. Первые избирательные участки откроются в 5:00 в штате Вермонт, в Нью-Йорке голосование начнется на час позже, а завершится оно с закрытием избирательных участков в штате Гавайи в 18:00 по местному времени (7:00 по киевскому времени 7 ноября).

Как сообщал УНН, более 31 млн американцев уже проголосовали на промежуточных выборах в США досрочно.



