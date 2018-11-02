Twitter видалив 10 тисяч акаунтів, з яких закликали не голосувати на виборах в США

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Адміністрація Twitter видалила понад 10 тисяч облікових записів, за допомогою яких в автоматичному режимі публікували повідомлення із закликами не голосувати на проміжних виборах в США. Про це інформувало в п’ятницю агентство Reuters, повідомляє УНН.