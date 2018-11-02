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Twitter видалив 10 тисяч акаунтів, з яких закликали не голосувати на виборах в США

Twitter видалив 10 тисяч акаунтів, з яких закликали не голосувати на виборах в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Адміністрація Twitter видалила понад 10 тисяч облікових записів, за допомогою яких в автоматичному режимі публікували повідомлення із закликами не голосувати на проміжних виборах в США. Про це інформувало в п’ятницю агентство Reuters, повідомляє УНН.

Воно наводить заяви представника соцмережі Яна Планкетта: “Ми вжили заходів щодо даних акаунтів і операцій в Twitter, — зазначив він. За даними агентства, це було зроблено у вересні і на початку жовтня”.

Акаунти виглядали так, ніби-то їх використовують прихильники Демократичної партії США. Насправді це було не так. Представники партії інформували адміністрацію Twitter про те, що відбувається.

Проміжні вибори пройдуть в США 6 листопада: будуть переобрані 35 з 100 сенаторів, усі 435 членів Палати представників Конгресу США, 39 губернаторів штатів і територій, а також 6073 члена законодавчих зборів штатів, судді і члени рад шкільних округів. Перші виборчі дільниці відкриються о 05:00 в штаті Вермонт, в Нью-Йорку голосування почнеться на годину пізніше, а завершиться воно із закриттям виборчих дільниць в штаті Гаваї в 18:00 за місцевим часом (07:00 за київським часом 7 листопада).

Як повідомляв УНН, США виведуть з-під дії антиіранських санкцій вісім країн на 180 днів.

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