Прессектретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп ніколи не висував умов щодо крайнього терміну встановлення режиму припинення вогню в Україні, і "росія також вважає, що такий крок був би недоречним". Про це пєсков заявив в інтерв'ю французькому журналу Le Point, передає УНН.

Трамп ніколи не називав жодних дат. І ми не думаємо, що встановлення крайнього терміну буде доречним. Тому що путін підтримує припинення вогню - сказав пєсков.

Він додав, що переговори про відновлення російсько-американських відносин і про "врегулювання" в Україні - це "два абсолютно різні питання".

Але врегулювання конфлікту з Україною без відновлення нормальних відносин між Вашингтоном і москвою неможливе - сказав пєсков.

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У кремлі відмовилися публічно обговорювати можливі елементи врегулювання війни рф проти України.