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Трамп не встановлював крайнього терміну досягнення перемир'я в Україні - пєсков

Київ • УНН

 • 566 перегляди

дмитро пєсков заявив, що Трамп не висував умов щодо терміну припинення вогню в Україні, вважаючи це недоречним. Він додав, що врегулювання конфлікту неможливе без відновлення відносин між США та рф.

Трамп не встановлював крайнього терміну досягнення перемир'я в Україні - пєсков

Прессектретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп ніколи не висував умов щодо крайнього терміну встановлення режиму припинення вогню в Україні, і "росія також вважає, що такий крок був би недоречним". Про це пєсков заявив в інтерв'ю французькому журналу Le Point, передає УНН.

Трамп ніколи не називав жодних дат. І ми не думаємо, що встановлення крайнього терміну буде доречним. Тому що путін підтримує припинення вогню 

- сказав пєсков.

Він додав, що переговори про відновлення російсько-американських відносин і про "врегулювання" в Україні - це "два абсолютно різні питання".

Але врегулювання конфлікту з Україною без відновлення нормальних відносин між Вашингтоном і москвою неможливе 

- сказав пєсков.

Нагадаємо

У кремлі відмовилися публічно обговорювати можливі елементи врегулювання війни рф проти України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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