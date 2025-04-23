Трамп не встановлював крайнього терміну досягнення перемир'я в Україні - пєсков
Київ • УНН
дмитро пєсков заявив, що Трамп не висував умов щодо терміну припинення вогню в Україні, вважаючи це недоречним. Він додав, що врегулювання конфлікту неможливе без відновлення відносин між США та рф.
Прессектретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп ніколи не висував умов щодо крайнього терміну встановлення режиму припинення вогню в Україні, і "росія також вважає, що такий крок був би недоречним". Про це пєсков заявив в інтерв'ю французькому журналу Le Point, передає УНН.
Трамп ніколи не називав жодних дат. І ми не думаємо, що встановлення крайнього терміну буде доречним. Тому що путін підтримує припинення вогню
Він додав, що переговори про відновлення російсько-американських відносин і про "врегулювання" в Україні - це "два абсолютно різні питання".
Але врегулювання конфлікту з Україною без відновлення нормальних відносин між Вашингтоном і москвою неможливе
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У кремлі відмовилися публічно обговорювати можливі елементи врегулювання війни рф проти України.