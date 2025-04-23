Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не выдвигал условий относительно крайнего срока установления режима прекращения огня в Украине, и "россия также считает, что такой шаг был бы неуместным". Об этом песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, передает УНН.

Трамп никогда не называл никаких дат. И мы не думаем, что установление крайнего срока будет уместным. Потому что путин поддерживает прекращение огня - сказал песков.

Он добавил, что переговоры о возобновлении российско-американских отношений и об "урегулировании" в Украине - это "два абсолютно разных вопроса".

Но урегулирование конфликта с Украиной без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и москвой невозможно - сказал песков.

Напомним

В кремле отказались публично обсуждать возможные элементы урегулирования войны рф против Украины.