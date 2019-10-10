Трамп назвав умови для співпраці в рамках процедури свого імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Білий дім буде співпрацювати з демократами в Конгресі США в рамках процедури імпічменту, якщо отримає рівні з законодавцями права. Про це заявив в середу президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів, передає УНН.
“Ми будемо (співпрацювати), якщо вони дадуть нам права..., — зазначив Трамп. — Якщо вони (демократи) голосують і при цьому говорять, що нам не можна ставити питання, кого-небудь представляти — це божевільні речі. Це дуже несправедлива ситуація”.
На уточнююче запитання, чи має намір Білий дім взаємодіяти з демократами, якщо вони проведуть голосування і будуть ґрунтуватися на правилах попередніх імпічментів, президент відповів: “Якщо правила будуть чесними”.
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Як повідомляв УНН, більшість американців підтримують розслідування в рамках імпічменту президента США Дональда Трампа, ініційованого спікером Палати представників Ненсі Пелосі на підставі підозр, що в липневій телефонній розмові з Президентом Володимиром Зеленським Трамп тиснув на Україну з метою початку розслідування справ свого конкурента Джо Байдена.