Трамп назвал условия для сотрудничества в рамках процедуры своего импичмента
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Белый дом будет сотрудничать с демократами в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.
"Мы будем (сотрудничать), если они дадут нам права..., - отметил Трамп. - Если они (демократы) голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросов, кого-нибудь представлять - это безумные вещи. Это очень несправедливая ситуация".
На уточняющий вопрос, намерен ли Белый дом взаимодействовать с демократами, если они проведут голосования и будут основываться на правилах предыдущих импичментов, президент ответил: "Если правила будут честными".
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Как сообщал УНН, большинство американцев поддерживают расследование в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, инициированного спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси на основании подозрений, что в июльском телефонном разговоре с Президентом Владимиром Зеленским Трамп оказывал давление на Украину с целью начала расследования дел своего конкурента Джо Байдена.