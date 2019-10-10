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Трамп назвал условия для сотрудничества в рамках процедуры своего импичмента

Киев • УНН

 • 10619 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Белый дом будет сотрудничать с демократами в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента, если получит равные с законодателями права. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.

Трамп назвал условия для сотрудничества в рамках процедуры своего импичмента

"Мы будем (сотрудничать), если они дадут нам права..., - отметил Трамп. - Если они (демократы) голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросов, кого-нибудь представлять - это безумные вещи. Это очень несправедливая ситуация".

На уточняющий вопрос, намерен ли Белый дом взаимодействовать с демократами, если они проведут голосования и будут основываться на правилах предыдущих импичментов, президент ответил: "Если правила будут честными".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импичмент Трампа: Белый дом не дал ключевому свидетелю выступить в Конгрессе

Как сообщал УНН, большинство американцев поддерживают расследование в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, инициированного спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси на основании подозрений, что в июльском телефонном разговоре с Президентом Владимиром Зеленским Трамп оказывал давление на Украину с целью начала расследования дел своего конкурента Джо Байдена.

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