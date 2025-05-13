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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 16223 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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Трамп може “закрутити гайки” на виробництві зброї путіна - Telegraph

Київ • УНН

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росія втратила доступ до важливого мінералу танталу для виготовлення зброї через санкції. Тепер вона змушена шукати обхідні шляхи, але якість гірша.

Трамп може “закрутити гайки” на виробництві зброї путіна - Telegraph

Через іноземні санкції росія втратила доступ до важливих матеріалів, потрібних для виготовлення зброї. Тепер вона змушена купляти їх в інших країнах. Якщо ці країни зазнають обмежень від Заходу, це може ще більше ускладнити ситуацію для росії. Про це повідомляє Telegraph, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, одним із важливих компонентів у виготовленні зброї для росії є рідкісний мінерал – тантал. Багато високотехнологічних галузей промисловості використовують його для виробництва конденсаторів. Зокрема найкращі російські крилаті та балістичні ракети, безпілотники та танки містять процесори, навігаційні системи або радіостанції з танталовими конденсаторами.

Але більша частина танталу надходить з-за кордону. Основними постачальниками є Демократична Республіка Конго, Бразилія та Китай. Втім санкції, запроваджені Сполученими Штатами та різними європейськими країнами, скоротили ці постачання.

Хоча росія має власні родовища танталу, вони значно менші. росії бракує передових переробних потужностей для виробництва високоякісного танталового порошку, необхідного для конденсаторів

– повідомляла на початку цього року українська аналітична група Frontelligence Insight.

Зокрема аналітики підкреслили, що санкції "насправді працюють". Проте, як зазначає видання, після того, як у США до влади прийшов Трамп, ситуація ускладнилась через його "хаотичний та авторитарний" стиль управління.

Чим небезпечна нестача танталу для військ рф

Видання зазначає, що російська промисловість намагається виробляти достатньо нової зброї для підтримки 35-місячної війни країни проти України вздовж лінії фронту, яка складає майже 1300 км. Проте російські війська вже втратили понад 15 тисяч одиниць сучасної бронетехніки й змушені були звернутися до старих машин, які вони вивели з довгострокового зберігання.

Втім навіть ці старі транспортні засоби закінчуються. Все частіше російські війська атакують українські позиції на цивільних автомобілях, фургонах або пішки.

Перехід до неброньованого транспорту та тактики довів середньодобові втрати до нових максимумів. Нерідко за один день до 2 тисяч росіян гинуть або отримують поранення, підкреслює видання.

Водночас росіяни втрачають контроль над повітрям критично важливих секторів, оскільки українські безпілотники перевершують російські за кількістю та потужністю.

Ворог досяг достатнього масштабу та різноманітності своїх безпілотників і відточив свою тактику для їх використання

– зазначив один російський блогер. 

На тлі цього дефіцит танталу є одним, який є одним із факторів скорочення виробництва озброєнь у росії відіграє ще більшу роль.

російські заводи раніше імпортували оброблений африканський, китайський та південноамериканський тантал з одного великого заводу в Казахстані. Але Казахстан приєднався до режиму санкцій, що обмежило потік обробленого мінерального порошку.

Також росіяни намагалися купувати більше обробленого танталу з Китаю, але якість була низькою.

За даними Frontelligence, російській промисловості щомісяця потрібно майже 800 кг високоякісного обробленого танталу. Для виконання чинних контрактів на нову зброю протягом наступних місяців російським заводам потрібно понад 4,5 тонни цього мінералу, але поточні запаси - трохи більше двох тонн. У росії немає готових рішень щодо того, де закупити решту, як повідомляє Frontelligence.

У публікації ідеться про те, що аби компенсувати цю прогалину, російська промисловість могла б закупити більше танталових компонентів "подвійного використання" – тих, що призначені для комерційної продукції, але також придатні для зброї.

Як можна закрити останнє джерело танталу для росії

Однак компоненти подвійного використання, що передаються від посередника до посередника і, зрештою, постачаються до росії з країн, які не є підписантами санкційного режиму, надходять повільно – і за вищою ціною, ніж хотіли б російські покупці. Але вони справді надходять.

Закриття цього останнього джерела танталу має бути пріоритетом для ворогів росії та друзів України.

Компанії, що займаються виробництвом або торгівлею танталовим порошком чи конденсаторами… повинні зіткнутися з перспективою втрати доступу до західних ринків, якщо їх виявлять у торгівлі з росією

 – закликала українська аналітична група Frontelligence Insight.

Однак так само імовірно, що санкції будуть послаблені, зазначає видання, оскільки нова адміністрація Трампа впроваджує екстремальний і часом дивний порядок денний.

Одним із перших дій Трампа було припинення всієї іноземної допомоги, включаючи підтримку України. У наступні дні Трамп зосередив значну частину своєї енергії на погрозах датським лідерам у незрозумілій спробі анексувати Гренландію як територію США.

Без підтримки Америки майже немає жодної перспективи запровадження суворішого санкційного режиму, який міг би нарешті зупинити надходження танталу до росії. Нічого не роблячи – або, що ще гірше, скасувавши чинні санкції – уряд США, колись найбільший ворог російської збройової промисловості, міг би врятувати цю галузь від танталового голоду

- зазначено у публікації.

росії все одно треба буде закінчувати війну, і краще зробити це раніше - Зеленський 12.05.25, 22:07 • 3138 переглядiв

Альона Уткіна

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