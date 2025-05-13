Трамп может “закрутить гайки” на производстве оружия путина - Telegraph

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 14644 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 35127 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 36986 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

13 мая, 08:36 • 85274 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 51985 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 110674 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 113175 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 87590 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 64505 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63547 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+13°
3м/с
54%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 57682 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 52878 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 47892 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 38379 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 51246 просмотра
публикации

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

15:04 • 1984 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 85274 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 110674 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 113175 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 136224 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 38467 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 47965 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 52952 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 57753 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 55550 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Трамп может “закрутить гайки” на производстве оружия путина - Telegraph

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

россия потеряла доступ к важному минералу танталу для изготовления оружия из-за санкций. Теперь она вынуждена искать обходные пути, но качество хуже.

Трамп может “закрутить гайки” на производстве оружия путина - Telegraph

Из-за иностранных санкций россия потеряла доступ к важным материалам, необходимым для изготовления оружия. Теперь она вынуждена покупать их в других странах. Если эти страны подвергнутся ограничениям со стороны Запада, это может еще больше усложнить ситуацию для россии. Об этом сообщает Telegraph, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, одним из важных компонентов в изготовлении оружия для россии является редкий минерал – тантал. Многие высокотехнологичные отрасли промышленности используют его для производства конденсаторов. В частности, лучшие российские крылатые и баллистические ракеты, беспилотники и танки содержат процессоры, навигационные системы или радиостанции с танталовыми конденсаторами.

Но большая часть тантала поступает из-за границы. Основными поставщиками являются Демократическая Республика Конго, Бразилия и Китай. Впрочем, санкции, введенные Соединенными Штатами и различными европейскими странами, сократили эти поставки.

Хотя у россии есть собственные месторождения тантала, они значительно меньше. россии не хватает передовых перерабатывающих мощностей для производства высококачественного танталового порошка, необходимого для конденсаторов

– сообщала в начале этого года украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

В частности, аналитики подчеркнули, что санкции "действительно работают". Однако, как отмечает издание, после того, как в США к власти пришел Трамп, ситуация усложнилась из-за его "хаотичного и авторитарного" стиля управления.

Чем опасна нехватка тантала для войск рф

Издание отмечает, что российская промышленность пытается производить достаточно нового оружия для поддержки 35-месячной войны страны против Украины вдоль линии фронта, составляющей почти 1300 км. Однако российские войска уже потеряли более 15 тысяч единиц современной бронетехники и вынуждены были обратиться к старым машинам, которые они вывели из долгосрочного хранения.

Впрочем, даже эти старые транспортные средства заканчиваются. Все чаще российские войска атакуют украинские позиции на гражданских автомобилях, фургонах или пешком.

Переход к небронированному транспорту и тактике доказал среднесуточные потери до новых максимумов. Нередко за один день до 2 тысяч россиян погибают или получают ранения, подчеркивает издание.

В то же время россияне теряют контроль над воздухом критически важных секторов, поскольку украинские беспилотники превосходят российские по количеству и мощности.

Враг достиг достаточного масштаба и разнообразия своих беспилотников и отточил свою тактику для их использования

– отметил один российский блогер. 

На фоне этого дефицит тантала является одним из факторов сокращения производства вооружений в россии, играет еще большую роль.

российские заводы ранее импортировали обработанный африканский, китайский и южноамериканский тантал с одного крупного завода в Казахстане. Но Казахстан присоединился к режиму санкций, что ограничило поток обработанного минерального порошка.

Также россияне пытались покупать больше обработанного тантала из Китая, но качество было низким.

По данным Frontelligence, российской промышленности ежемесячно требуется около 800 кг высококачественного обработанного тантала. Для выполнения действующих контрактов на новое оружие в течение следующих месяцев российским заводам потребуется более 4,5 тонны этого минерала, но текущие запасы - чуть больше двух тонн. У россии нет готовых решений по поводу того, где закупить остальное, как сообщает Frontelligence.

В публикации говорится о том, что чтобы компенсировать этот пробел, российская промышленность могла бы закупить больше танталовых компонентов "двойного использования" – тех, что предназначены для коммерческой продукции, но также пригодны для оружия.

Как можно закрыть последний источник тантала для россии

Однако компоненты двойного использования, передаваемые от посредника к посреднику и, в конечном итоге, поставляемые в россию из стран, не являющихся подписантами санкционного режима, поступают медленно – и по более высокой цене, чем хотели бы российские покупатели. Но они действительно поступают.

Закрытие этого последнего источника тантала должно быть приоритетом для врагов россии и друзей Украины.

Компании, занимающиеся производством или торговлей танталовым порошком или конденсаторами… должны столкнуться с перспективой потери доступа к западным рынкам, если их обнаружат в торговле с россией

 – призвала украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Однако так же вероятно, что санкции будут ослаблены, отмечает издание, поскольку новая администрация Трампа внедряет экстремальный и временами странный порядок дня.

Одним из первых действий Трампа было прекращение всей иностранной помощи, включая поддержку Украины. В последующие дни Трамп сосредоточил значительную часть своей энергии на угрозах датским лидерам в непонятной попытке аннексировать Гренландию как территорию США.

Без поддержки Америки почти нет никакой перспективы введения более строгого санкционного режима, который мог бы наконец остановить поступление тантала в россию. Ничего не делая – или, что еще хуже, отменив действующие санкции – правительство США, когда-то крупнейший враг российской оружейной промышленности, могло бы спасти эту отрасль от танталового голода

- указано в публикации.

россии все равно нужно будет заканчивать войну, и лучше сделать это раньше - Зеленский 12.05.25, 22:07 • 3136 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаЭкономикаполитикаНовости МираТехнологии
Дональд Трамп
Китай
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$65.66
Bitcoin
$103,721.60
S&P 500
$5,869.20
Tesla
$321.31
Газ TTF
$35.95
Золото
$3,232.06
Ethereum
$2,549.89