Из-за иностранных санкций россия потеряла доступ к важным материалам, необходимым для изготовления оружия. Теперь она вынуждена покупать их в других странах. Если эти страны подвергнутся ограничениям со стороны Запада, это может еще больше усложнить ситуацию для россии. Об этом сообщает Telegraph, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, одним из важных компонентов в изготовлении оружия для россии является редкий минерал – тантал. Многие высокотехнологичные отрасли промышленности используют его для производства конденсаторов. В частности, лучшие российские крылатые и баллистические ракеты, беспилотники и танки содержат процессоры, навигационные системы или радиостанции с танталовыми конденсаторами.

Но большая часть тантала поступает из-за границы. Основными поставщиками являются Демократическая Республика Конго, Бразилия и Китай. Впрочем, санкции, введенные Соединенными Штатами и различными европейскими странами, сократили эти поставки.

Хотя у россии есть собственные месторождения тантала, они значительно меньше. россии не хватает передовых перерабатывающих мощностей для производства высококачественного танталового порошка, необходимого для конденсаторов – сообщала в начале этого года украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

В частности, аналитики подчеркнули, что санкции "действительно работают". Однако, как отмечает издание, после того, как в США к власти пришел Трамп, ситуация усложнилась из-за его "хаотичного и авторитарного" стиля управления.

Чем опасна нехватка тантала для войск рф

Издание отмечает, что российская промышленность пытается производить достаточно нового оружия для поддержки 35-месячной войны страны против Украины вдоль линии фронта, составляющей почти 1300 км. Однако российские войска уже потеряли более 15 тысяч единиц современной бронетехники и вынуждены были обратиться к старым машинам, которые они вывели из долгосрочного хранения.

Впрочем, даже эти старые транспортные средства заканчиваются. Все чаще российские войска атакуют украинские позиции на гражданских автомобилях, фургонах или пешком.

Переход к небронированному транспорту и тактике доказал среднесуточные потери до новых максимумов. Нередко за один день до 2 тысяч россиян погибают или получают ранения, подчеркивает издание.

В то же время россияне теряют контроль над воздухом критически важных секторов, поскольку украинские беспилотники превосходят российские по количеству и мощности.

Враг достиг достаточного масштаба и разнообразия своих беспилотников и отточил свою тактику для их использования – отметил один российский блогер.

На фоне этого дефицит тантала является одним из факторов сокращения производства вооружений в россии, играет еще большую роль.

российские заводы ранее импортировали обработанный африканский, китайский и южноамериканский тантал с одного крупного завода в Казахстане. Но Казахстан присоединился к режиму санкций, что ограничило поток обработанного минерального порошка.

Также россияне пытались покупать больше обработанного тантала из Китая, но качество было низким.

По данным Frontelligence, российской промышленности ежемесячно требуется около 800 кг высококачественного обработанного тантала. Для выполнения действующих контрактов на новое оружие в течение следующих месяцев российским заводам потребуется более 4,5 тонны этого минерала, но текущие запасы - чуть больше двух тонн. У россии нет готовых решений по поводу того, где закупить остальное, как сообщает Frontelligence.

В публикации говорится о том, что чтобы компенсировать этот пробел, российская промышленность могла бы закупить больше танталовых компонентов "двойного использования" – тех, что предназначены для коммерческой продукции, но также пригодны для оружия.

Как можно закрыть последний источник тантала для россии

Однако компоненты двойного использования, передаваемые от посредника к посреднику и, в конечном итоге, поставляемые в россию из стран, не являющихся подписантами санкционного режима, поступают медленно – и по более высокой цене, чем хотели бы российские покупатели. Но они действительно поступают.

Закрытие этого последнего источника тантала должно быть приоритетом для врагов россии и друзей Украины.

Компании, занимающиеся производством или торговлей танталовым порошком или конденсаторами… должны столкнуться с перспективой потери доступа к западным рынкам, если их обнаружат в торговле с россией – призвала украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Однако так же вероятно, что санкции будут ослаблены, отмечает издание, поскольку новая администрация Трампа внедряет экстремальный и временами странный порядок дня.

Одним из первых действий Трампа было прекращение всей иностранной помощи, включая поддержку Украины. В последующие дни Трамп сосредоточил значительную часть своей энергии на угрозах датским лидерам в непонятной попытке аннексировать Гренландию как территорию США.

Без поддержки Америки почти нет никакой перспективы введения более строгого санкционного режима, который мог бы наконец остановить поступление тантала в россию. Ничего не делая – или, что еще хуже, отменив действующие санкции – правительство США, когда-то крупнейший враг российской оружейной промышленности, могло бы спасти эту отрасль от танталового голода - указано в публикации.

россии все равно нужно будет заканчивать войну, и лучше сделать это раньше - Зеленский