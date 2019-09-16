Трамп дозволив використовувати нафту з резерву США після атак на об'єкти Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп дав дозвіл при необхідності задіяти наявні у країни в наявності стратегічні резерви нафти після атак на нафтові об’єкти Саудівської Аравії, щоб стабілізувати ситуацію на ринку. Про своє рішення американської лідер повідомив у неділю в Twitter, передає УНН.
“З урахуванням атак на Саудівську Аравію, які могли вплинути на ціни на нафту, я дозволив задіяти нафту зі стратегічного нафтового резерву, якщо це буде необхідно, в обсягах, які будуть встановлені і яких повинно бути достатньо для того, щоб підтримувати нормальний рівень постачання ринків”, — заявив він.
Трамп додав, що США чекають від Ер-Ріяда міркувань про те, хто стояв за атакою на Saudi Aramco, і будуть діяти виходячи з цього. “Нафтовий сектор Саудівської Аравії був атакований. Є підстави вважати, що ми знаємо, хто в цьому винен, ми знаходимося в повній боєготовності, і все буде залежати від підтвердження, але ми чекаємо, що скаже королівство щодо того, хто, на їхню думку, стояв за атакою і як нам слід діяти далі”, — заявив він.
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Як повідомила в неділю газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело в уряді Саудівської Аравії, влада цієї країни розраховують, що національної нафтової компанії Saudi Aramco вдасться відновити обсяги нафтовидобутку на третину до вечора 16 вересня.
Нагадаємо, видобуток нафти в Саудівській Аравії впав удвічі після атаки на НПЗ.