Трамп позволил использовать нефть из резерва США после атак на объекты Саудовской Аравии

“С учетом атак на Саудовскую Аравию, которые могли повлиять на цены на нефть, я позволил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объемах, которые будут установлены и которых должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень поставок на рынки”, — заявил он.

Трамп добавил, что США ждут от Эр-Рияда соображений о том, кто стоял за атакой на Saudi Aramco, и будут действовать исходя из этого. “Нефтяной сектор Саудовской Аравии был атакован. Есть основания полагать, что мы знаем, кто в этом виноват, мы находимся в полной боеготовности, и все будет зависеть от подтверждения, но мы ждем, что скажет королевство о том, кто, по их мнению, стоял за атакой и как нам следует действовать дальше”, — заявил он.

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Как сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве Саудовской Аравии, власти этой страны рассчитывают, что национальной нефтяной компании Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть до вечера 16 сентября.

Напомним, добыча нефти в Саудовской Аравии упал вдвое после атаки на НПЗ.