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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64106 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112038 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103865 просмотра

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6 марта, 14:10 • 110784 просмотра

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Трамп позволил использовать нефть из резерва США после атак на объекты Саудовской Аравии

Трамп позволил использовать нефть из резерва США после атак на объекты Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 11647 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп дал разрешение при необходимости задействовать имеющиеся у страны в наличии стратегические резервы нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. О своем решении американской лидер сообщил в воскресенье в Twitter, передает УНН.

“С учетом атак на Саудовскую Аравию, которые могли повлиять на цены на нефть, я позволил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объемах, которые будут установлены и которых должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень поставок на рынки”, — заявил он.

Трамп добавил, что США ждут от Эр-Рияда соображений о том, кто стоял за атакой на Saudi Aramco, и будут действовать исходя из этого. “Нефтяной сектор Саудовской Аравии был атакован. Есть основания полагать, что мы знаем, кто в этом виноват, мы находимся в полной боеготовности, и все будет зависеть от подтверждения, но мы ждем, что скажет королевство о том, кто, по их мнению, стоял за атакой и как нам следует действовать дальше”, — заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии — крупнейшая за 30 лет

Как сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве Саудовской Аравии, власти этой страны рассчитывают, что национальной нефтяной компании Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть до вечера 16 сентября.

Напомним, добыча нефти в Саудовской Аравии упал вдвое после атаки на НПЗ.

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