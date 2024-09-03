Трагедія у Полтаві, додаткові системи ППО та адвокація ударів по території рф: Зеленський поговорив із прем'єром Канади
Київ • УНН
Президент України провів телефонну розмову з прем'єром Канади. Обговорили трагедію в Полтаві, додаткові системи ППО та дозвіл на удари по військових об'єктах рф.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Йшлося про трагедію в Полтаві, додаткові системи ППО та адвокацію щодо надання Україні дозволу для ударів по військових об’єктах на території рф, передає УНН.
"Поінформував про рятувальну операцію після російського обстрілу Полтави. Прем’єр-міністр Канади висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові", - повідомив Зеленський.
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Крім того, за його словами, обговорили продовження оборонної співпраці між Україною та Канадою. Розповів про поточні потреби наших Сил оборони, серед яких додаткові системи ППО та броньована техніка. Окремо зупинилися на спільній роботі в межах коаліції дронів та на реалізації двосторонньої безпекової угоди, підписаної 24 лютого поточного року.
Глава української держави також Прем’єр-міністра Канади посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об’єктах на території країни-агресора.
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"Наприкінці обговорили підготовку тематичної конференції за пунктом Формули миру "Звільнення полонених та депортованих осіб", що має відбутися в Канаді", - резюмував Зеленський.