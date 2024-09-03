Трагедия в Полтаве, дополнительные системы ПВО и адвокация ударов по территории рф: Зеленский поговорил с премьером Канады

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. Речь шла о трагедии в Полтаве, дополнительных системах ПВО и адвокации о предоставлении Украине разрешения для ударов по военным объектам на территории рф, передает УНН.

"Проинформировал о спасательной операции после российского обстрела Полтавы. Премьер-министр Канады выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу", - сообщил Зеленский.

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Кроме того, по его словам, обсудили продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой. Рассказал о текущих потребностях наших Сил обороны, среди которых дополнительные системы ПВО и бронированная техника. Отдельно остановились на совместной работе в рамках коалиции дронов и на реализации двустороннего соглашения по безопасности, подписанного 24 февраля текущего года.

Глава украинского государства также Премьер-министра Канады усилить адвокацию среди партнеров по предоставлению Украине разрешения и соответствующих средств для ударов по военным объектам на территории страны-агрессора.

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"В конце обсудили подготовку тематической конференции по пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", которая должна состояться в Канаде", - резюмировал Зеленский.